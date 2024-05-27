現行タグ✨極美品✨ポロラルフローレン✨パンツスーツセットアップ✨ストライプ✨紺

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数ある中から選んで頂きありがとうございます。色々出品してますので見ていって下さい。⭐️商品名 ブランド名POLORALPHLAURENポロラルフローレンパンツスーツセットジャケット＋パンツレディースセットアップストライプカッコいいビジネスフォーマルパーティパパスーツママスーツ卒園式卒業式入学式入園式セレモニー⭐️カラー お色ネイビー（紺色） ストライプ 白⭐️サイズジャケット 4パンツ 4160/88A平置き測定✨ジャケット肩幅約40.0cm着丈約71.0cm身幅約48.0cm袖丈約54cm✨パンツウエスト約75cm股上約30.5cm股下約68.0cmワタリ約34.0cm裾幅約26.0cm総丈約100.0cm⭐️商品説明✨素材毛ウール100%素材、キュプラの裏地付きですサラッとしたオールシーズン向けの生地感となっております色カラーは紺ネイビーに白ホワイトのストライプ柄になります✨状態未使用に近いほどとても綺麗です。⭐️発送方法匿名配送コンパクトにして発送致します。#ポロラルフローレン#POLORALPHLAUREN#パンツスーツセットアップ