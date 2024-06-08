《新品》ポロ　ラルフローレン　おしゃれな　高級長財布　黒　Ｔ

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《新品》ポロ ラルフローレン おしゃれな 高級長財布 黒牛革箱なし保管のため、馴染んでくると分からないくらい汚れがあります(表面中央下、画像あり)。ご了承ください。お品物は百貨店・専門店・メーカー購入品の正規品です。コメント個人の自宅保管ですので、神経質な方・細かいことが気になる方は、ご入札をお控え頂きますようにお願いいたします。土日は、基本的にご連絡・発送はいたしておりません、ご了承ください。★説明・質問などで充分ご納得されてからの入札をお待ちしております。★商品の色合いはパソコンにより、画像と実際は異なることもありますので、商品説明をご参考になさって下さい。よくチェックしているつもりですが、キズや汚れ等の見落としがございましたらお許しください。