NIKE ナイキ　ACG キャップ

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NIKEACGNIKEUNRGH86CAPACGQSCT2390-010ナイキ ACGキャップです。本体のみブラック系カラーONESIZEフリーサイズ（2019年でしたでしょうか）購入後すぐに数回（5回ほどだったと記憶致しております）着用・使用致しました。そのあとは、着用・使用せずに、自宅保管致しておりました。若干保管臭・収納臭がある感じが致します。着用・使用・保管に伴う若干のスレ、キズ、お汚れ、毛羽立ち、シワ、型クズレ、収納あと、収納クセ等が見受けられます。ところどころに糸の飛び出しが見受けられます。写真に写らないくらいのキズ、お汚れ等がある場合がございます。また、見落としや説明不足、間違い等がある可能性がございます。素人の点検である事をご容赦お願い致します。あくまで、経年の中古品である事、上記の内容等にご納得の上、ご購入をお考えください。神経質な方や完品をお求めの方は、お買い求めをお控えお願い致します。画像と実物の色合いが若干異なる場合がございますので、ご了承の上、ご購入をお考えください。ご発送は、コンパクトにさせていただいて、お送りをさせていただく予定ですので、ご了承の上、ご購入をお考えください。