英国 ビンテージ アーマーリング シルバー925 VINTAGE アンティーク ...

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こちらはビンテージのリングになります。素材はシルバー925です。サイズは約16〜17号になります。とても美しいデザインのアーマーリングです。大変人気なため中々出回らないデザインになります。ビンテージのため現品限りになります。ルール上、先着順になってしまいます。気に入って頂けた場合はお早めにご購入ください。即購入可能です。