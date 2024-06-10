スタンリーゲス シェルインレイドロップサイドハートリング ...

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カラー···ホワイト装飾···貝殻 白蝶貝スタンリーゲス シェルインレイドロップサイドハートリングになります。定価は9万円。us4.5/jp8号になります。chrono楽天市場店にて購入しました。９年前に購入し、１年ほど使用しサイズが合わなくなり自宅のガラスケースにて保管してました。スタンリーゲスがお亡くなりになったため今後再販はないかと思います。男女どちらがつけても可愛くなりすぎないハートのデザインでとてもアクセントにはよろしいかと。この機会に是非！保存袋やギャランティーについては実家にあるため後日郵送でもよければ可能ですがだいぶお時間は頂くことになります。購入の証明に注文履歴を写真として残しておきます。