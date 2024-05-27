SAAD サード 太陽神 サンシンボル フェザー ペンダント ネックレス

SAADサード真鍮ブラス太陽神サンシンボルシルバーフェザーペンダントトップチャームネックレスイーグル商品詳細ブランド：SAAD商品名：サンシンボルフェザーペンダントトップカラー：シルバー×ゴールド系サイズ：縦約6cm横約1.2cm素材：SILVER925、BRASS付属品：なし状態：モニター環境によっては出品物に色ムラや褪せ等のようなものが見える場合ございますが、実物には状態説明記載以外の色ムラ等はありません。気になる方はご質問よりお問い合わせください。多少のスレ・小傷はありますが、目立つダメージは無くまだまだお使いいただけるかと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんが中古品になりますのでご了承ください。



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