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47ブランド　ニューヨークヤンキース　キャップ
商品番号 P75359814333
商品名

47ブランド　ニューヨークヤンキース　キャップ
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 1,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···アクリル　ウールカラー···ブラック２日前に購入したばかりです。すぐに使おうと思い、タグは店舗で切り取っていただいたので、有りませんが、使わなかったので、新品未使用品です。男女兼用55〜60くらいだったと思います。後ろのマジックテープで調節可能です。使う予定がないので、どなたかに使っていただければ助かります。
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