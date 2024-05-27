47ブランド　ニューヨークヤンキース　キャップ

素材···アクリル ウールカラー···ブラック２日前に購入したばかりです。すぐに使おうと思い、タグは店舗で切り取っていただいたので、有りませんが、使わなかったので、新品未使用品です。男女兼用55〜60くらいだったと思います。後ろのマジックテープで調節可能です。使う予定がないので、どなたかに使っていただければ助かります。



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