シルバークロスネックレス　チェーン約43cm

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商品詳細
#ukaの出品物一覧シルバークロスネックレスシルバー925チェーン約43cmクロスサイズ 1.3センチ×0.8センチusedになります。自宅保管、素人検品になりますので見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。#シルバーネックレス#ネックレス#アクセサリー#小物#男女兼用カラー···シルバー材質···シルバー
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