ゴローズ　ホイール、フックセット

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商品詳細
Goro'sのホイールとフックのセットです。Goro'sのチェーンもカットしてアンティークのホワイトハーツビーズでカスタムしてあるものを＋4000円でお付けします。写真はコメントしてもらえればアップします。
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