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ゴローズ　ホイール、フックセット
商品番号 B96308708548
商品名

ゴローズ　ホイール、フックセット
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Goro'sのホイールとフックのセットです。Goro'sのチェーンもカットしてアンティークのホワイトハーツビーズでカスタムしてあるものを＋4000円でお付けします。写真はコメントしてもらえればアップします。
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