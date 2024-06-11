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▪️限定▪️CURRY UP POP-UP#2 メッシュキャップ 黒
商品番号 X54823609295
商品名

▪️限定▪️CURRY UP POP-UP#2 メッシュキャップ 黒
ブランド名 カリーアップ
特別価格 税込 2,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ対応できませんm(__)m正規品、新品です。8/18〜ラフォーレ原宿で開催されたポップアップで購入しました。サイズはフリーです。サイズ調整ベルト付きです。カラーはブラックです。宅急便コンパクトで発送させていただきますのでご了承ください。コレクション整理のため、HUMANMADEやVERDY関連の商品を多数出品中です。当方、タバコは吸いませんので黄ばみや匂いの心配はございません。ペットも飼っておりません。送料込みのお値段ですので値下げ対応はできません。
http://narcologia.ru/goods/moisture135569.html
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