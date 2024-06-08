Paul Smith クロス シルバー925ペンダント ネックレス未使用 ...

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商品詳細
ペンダントヘッドは、無垢のスターリンシルバー(銀925/1000)に普遍のモチーフ、クロスをPaulSmith風にデザイン。鏡面と古美アンティーク仕上げ。サイズ 約縦25mm横20mm厚み3.4mmシルバーチェーン925PaulSmithロゴタグ付き長さ約45cm※新品未使用品ですが、長期保管ため完璧な商品を望まれる方はご遠慮くださいませ。※箱等はございません。発送について、ゆうゆうメルカリ便へ変更もできます。箱をご希望の方は別売で、PaulSmithCollectionネックレス・タイバー オリジナルボックス ←コチラで検索のご用意はございます。#ポールスミス#PaulSmith#タイバー#タイピン#ネックレス#メンズアクセ#ポールスミスアクセ
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