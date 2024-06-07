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上銀フェザー 69mm 11ｇ
商品番号 O19940580445
商品名

上銀フェザー 69mm 11ｇ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上銀フェザー大きさ縦69ミリ横15mm重さ11ｇシルバー925重さ大きさ共に素晴らしい品です！！ノーブランド扱いでお願いします。シルバー925ビーズ紐は付属しません。シルバー925スターリングシルバー大イーグル中イーグルクロムハーツガボールビルウォールレザーラージクロスラージダガーアルズニゴローズgoro'sアリゾナフリーダムSAADサードアルズニタディアンドキングナバホ族インディアンジュエリーネイティブアメリカンチチカカホピ族ホピ鷲見健太郎上金フェザー先金フェザー好きな方にオススメです！！
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