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ボッテガヴェネタ　長財布　黒
商品番号 P29901508370
商品名

ボッテガヴェネタ　長財布　黒
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！使用感はございますが、まだまだお使いいただけるお品です。気になる箇所がございましたら、御遠慮なくコメント下さい(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革
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