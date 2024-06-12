ボッテガヴェネタ　長財布　黒

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ご覧いただきありがとうございます！使用感はございますが、まだまだお使いいただけるお品です。気になる箇所がございましたら、御遠慮なくコメント下さい(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革