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nike ナイキ ミズーリ大学 キャップ 海外限定
商品番号 K62230734135
商品名

nike ナイキ ミズーリ大学 キャップ 海外限定
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,916 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ナイキ製ミズーリ大学キャップです。2000年代初期のタグのアイテムです。海外限定のキャップになります。タグはありませんので未使用に近いとしておりますが、、品番シール等の各種シールがついていますのでおそらく未使用かと思います。着用に支障のある目立つ汚れや傷は特にありませんが写真ご確認の上状態ご理解いただける方のみお願い申し上げます。カラー···イエロー
http://narcologia.ru/goods/tenet457663.html
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