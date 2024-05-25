Maison Margiela メゾンマルジェラ　レザー　カードケース

定価…約3万半年前にいただいた物ですが、使っていないため出品致します。以前に使っていた友人が1年ほど使用していました。小さな傷やしわがありますが、目立つような傷、汚れ等は特にありません。#マルジェラ#カードケース⭐︎即購入ok！⭐︎ご購入後は必ず24時間以内に発送しますカラー···ブラック



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