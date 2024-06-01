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新品　タトラス　22年　WEDAN　ボア　フード　ブルゾン　1
商品番号 Q80413438431
商品名

新品　タトラス　22年　WEDAN　ボア　フード　ブルゾン　1
ブランド名 タトラス
特別価格 税込 18,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022-23年型　WEDAN　ボアブルゾン・裏地付きのフードボアブルゾン・素材の特徴を活かす為シンプルなデザインに・印象的なバンダナ柄がスタイリングのアクセントに・着丈は少し長めにし、身幅はジャストサイズで着られるサイズ感に・ファスナーは高級感のあるラッカーニファスナーを採用カラー　ブラック　定価72800円新品未使用タグ付き付属品　ブランド・値札タグ・ハンガー・ギャランティカードサイズ1（着丈約68cm、身幅約57cm、肩幅約43cm、袖丈約63cm）
http://narcologia.ru/goods/kindness857605.html
http://narcologia.ru/goods/pompous490823.html
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