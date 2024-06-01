新品　タトラス　22年　WEDAN　ボア　フード　ブルゾン　1

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2022-23年型 WEDAN ボアブルゾン・裏地付きのフードボアブルゾン・素材の特徴を活かす為シンプルなデザインに・印象的なバンダナ柄がスタイリングのアクセントに・着丈は少し長めにし、身幅はジャストサイズで着られるサイズ感に・ファスナーは高級感のあるラッカーニファスナーを採用カラー ブラック 定価72800円新品未使用タグ付き付属品 ブランド・値札タグ・ハンガー・ギャランティカードサイズ1（着丈約68cm、身幅約57cm、肩幅約43cm、袖丈約63cm）