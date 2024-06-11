COACH コーチ 新品 ブラック 長財布 メンズ レディース 財布 黒 048

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【レキシントンサフィアーノレザーアコーディオンジップアラウンド黒】☆新品・未使用☆ 【送料無料】 048⭐人気のブラックで、高級感あふれる サフィアーノレザーのお財布です！⭕️高級ブランドがこぞって使用している 世界中で大人気のサフィアーノレザー！☘️独特な細かい筋模様の型押し加工を施した 張りのある硬めの カーフレザー（牛革）は 撥水性が高く 汚れや傷のつきにい丈夫な素材で ラグジュアリーな 重厚感あふれる質感があります(*^^*)☘️シックで落ち着いた黒の色合いレザーに さりげなく刻まれたCOACHのロゴが とても上品でオシャレなお財布です(^^♪☘️開閉すると、カードやお札が一望でき、 中央にファスナー付きの小銭入れ、 カードも余裕の12枚収納で、 使い勝手抜群の長財布です(^^♪☘️シンプルでユニセックスなデザインは、 メンズ用、レディース用 どちらでもお使いいただけます♪♪⭕️もちろん アメリカCOACHアウトレット 直営店から仕入れて、 並行輸入した新品未使用品です。 どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて、長く ご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、 ご希望の金額をお伝え下さい(^^)型番 F74769素材 レザーカラー ブラック重量 約220gサイズ(約)横20cm×縦10cm ×幅約2.5cm仕様 ファスナー開閉式 マチ付き札入れ×3、 ファスナー式小銭入れ×1、 カード入れ×12、オープンポケット×2付属品 ケアカード ※箱は付属しておりません。購入場所 アメリカCOACHアウトレット 【並行輸入品】※アウトレット商品に抵抗のある方はご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧くださ…