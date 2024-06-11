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COACH コーチ 新品 ブラック 長財布 メンズ レディース 財布 黒 048
商品番号 P51294106973
商品名

COACH コーチ 新品 ブラック 長財布 メンズ レディース 財布 黒 048
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【レキシントンサフィアーノレザーアコーディオンジップアラウンド黒】☆新品・未使用☆　【送料無料】　048⭐人気のブラックで、高級感あふれる　　サフィアーノレザーのお財布です！⭕️高級ブランドがこぞって使用している　　世界中で大人気のサフィアーノレザー！☘️独特な細かい筋模様の型押し加工を施した　　張りのある硬めの　　　カーフレザー（牛革）は　撥水性が高く　　汚れや傷のつきにい丈夫な素材で　ラグジュアリーな　　重厚感あふれる質感があります(*^^*)☘️シックで落ち着いた黒の色合いレザーに　　さりげなく刻まれたCOACHのロゴが　とても上品でオシャレなお財布です(^^♪☘️開閉すると、カードやお札が一望でき、　　中央にファスナー付きの小銭入れ、　　　カードも余裕の12枚収納で、　　　　使い勝手抜群の長財布です(^^♪☘️シンプルでユニセックスなデザインは、　　メンズ用、レディース用　　　どちらでもお使いいただけます♪♪⭕️もちろん　　アメリカCOACHアウトレット　　　直営店から仕入れて、　　　　並行輸入した新品未使用品です。　　　　　　どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて、長く　　ご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、　　ご希望の金額をお伝え下さい(^^)型番　　　F74769素材　　　レザーカラー　　ブラック重量　　　約220gサイズ(約)横20cm×縦10cm　　　　　×幅約2.5cm仕様　　　ファスナー開閉式　　　　　マチ付き札入れ×3、　　　　　ファスナー式小銭入れ×1、　　　　　カード入れ×12、オープンポケット×2付属品　　ケアカード　　　　※箱は付属しておりません。購入場所　アメリカCOACHアウトレット　　　　【並行輸入品】※アウトレット商品に抵抗のある方はご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧くださ…
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