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PORTERコインケース
商品番号 R18085709822
商品名

PORTERコインケース
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小銭をかなり細かく整理できます！カラビナでベルトやバックに付けて使用していたので、そこだけ塗装が剥げています。中古品の為、ご理解のある方のご購入をお願い致します♪サイズ　縦　約7cm横　約10cm幅　約2.5cm
http://narcologia.ru/goods/tenet15663.html
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