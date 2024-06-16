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【洗浄済み】【目が光る！】JU-ZO 十三　スカルリング　シルバー　指輪
商品番号 I83572316873
商品名

【洗浄済み】【目が光る！】JU-ZO 十三　スカルリング　シルバー　指輪
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入した物です。使用品になります。ご理解ください。十三の限定コラボスカルリングです。（現在は販売してません。）シンプルにデフォルメされているのでさりげなくスカルをアピール出来ます♪こちら、目と鼻の部分に蓄光塗料を塗装しているので暗闇で光ります！専用の薬品で洗浄した後、クロスで磨いてます。小傷等ありますが、目立った大きな傷はありません。カラー···シルバー材質···シルバー
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