洗浄済み】【目が光る！】JU-ZO 十三 スカルリング シルバー 指輪 ...

数年前に購入した物です。使用品になります。ご理解ください。十三の限定コラボスカルリングです。（現在は販売してません。）シンプルにデフォルメされているのでさりげなくスカルをアピール出来ます♪こちら、目と鼻の部分に蓄光塗料を塗装しているので暗闇で光ります！専用の薬品で洗浄した後、クロスで磨いてます。小傷等ありますが、目立った大きな傷はありません。カラー···シルバー材質···シルバー



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