ランダム アイデンティティーズ キャップ

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商品詳細
RandomIdentities/LOGOCAPコットンツイルの6パネルキャップ。カラーはブラック。クラウンに同系色のアイレットベント。前面にブラックとオフホワイトのロゴ刺繍。背面にテキスト刺繍、フリップクラスプ式のストラップ。1万円くらいで新品で購入しました。2回くらいしか被ってません。カラー···ブラック
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