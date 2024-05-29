WMNS NIKE COURT LEGACY NN

メインカラー···ブラック企画元···その他23.5cm購入時¥7,150税込新品未使用ですが長期保管してしまいました。諸々ご了承ください。3日で売れなければ一度検討し、後日再販するかも知れません。



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