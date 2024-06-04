希少　ニューエラ　オリックス　バファローズ　9forty メッシュ　キャップ

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商品詳細
オリックスバファローズのオフィシャルサイトですでに完売している、2019夏の陣の猛牛マークがカッコいい人気のデザイン。新品タグ付きです。色はネイビーです。欲しい方は即決お願いします。なお、発送は60サイズの箱に入れ、発送します。
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