新品　未開封　ドリームキャスト　ゲットバス２　Dream cast

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商品詳細
ドリームキャスト ゲットバス２新品未開封ですが、写真のようにスレや傷などがあります。古い物なので経年劣化はあると思います。自宅保管の長期保管品の為神経質な方はご遠慮頂けます様お願いいたします。SEGAセガDREAMCASTドリキャス
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