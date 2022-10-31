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新品　未開封　ドリームキャスト　ゲットバス２　Dream cast
商品番号 H24723819882
商品名

新品　未開封　ドリームキャスト　ゲットバス２　Dream cast
ブランド名 セガ
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャスト　ゲットバス２新品未開封ですが、写真のようにスレや傷などがあります。古い物なので経年劣化はあると思います。自宅保管の長期保管品の為神経質な方はご遠慮頂けます様お願いいたします。SEGAセガDREAMCASTドリキャス
http://narcologia.ru/goods/mythic806635.html
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