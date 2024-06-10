任天堂Switch 有機 EL 美品

任天堂Switch有機ELホワイト付属品は全て付けさせていただきます。→コード、コントローラーなど別で買ったコントローラーは開けただけで使用はしていません。購入してから1ヶ月くらいしか使用していません。箱がないでそこはご了承ください。傷がつかないように発送させていただきます。



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