ポケモンブリーダー　ポケモンカード　サポート　SR

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傷大あります。相場を見て値段を上げる可能性もあります。マグネットローダー付き購入時から防湿庫で保管素人保管の為、プレイ用とさせて頂きます。トラブル防止のためやや傷や汚れありとさせていただいています。必ず画像を確認してご納得した上でご購入下さい。素人目による確認の為、小傷等々あることがございますので写真で状態確認して下さい。ケースの細かい傷などを気にされる方や、神経質な方はご入札をお控えください。要望があれば追加の写真も撮るのでお申し付けください。即購入可能です。