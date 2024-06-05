黒澤明監督作品・製作の現場(LDセット特典・非売品画集)

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商品詳細
東宝株式会社映像事業部発行「黒澤明監督作品・製作の現場」TheArtofAkiraKurosawa/AnAnnotatedDocumentaryofhis21GreatFilms.レーザーディスク購入特典画集。カラー/モノクロ・130ページ。非売品。LDサイズ外箱付き。古書。画集自体はきれいですが、外箱はやや傷み・ヨゴレアリです。※画集お買い上げの方に、出品中の黒澤作品レーザーディスクどれか一枚をサービスでお付けします。東宝作品には復刻ポスターがついています。コメント欄にメッセージをお送りください。#黒澤明 #レーザーディスク特典
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