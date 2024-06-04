SHINee HARD サイン会トレカ

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商品詳細
SHINeeHARD韓国サイン会の特典トレカになります。セット売りになります。初期難等ある場合がありますが気にされない方のみでお願いします。バラ売り対応も値段が上がりますが対応可能です。お気軽にお問い合わせください。SHINeeテミンミンホオニュキージョントレカポスカグッズソウルコン公式
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