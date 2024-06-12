お買い得　ps vita グレイシャー・ホワイト PCH-2000

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ご覧いただきありがとうございます。▲他にも出品しているため売れた場合急遽削除する場合がありますがご了承ください。▲返品不可になります。即購入OKです⭕️PlayStationVWi-Fiモデルグレイシャー・ホワイトPCH-2000こちらが発売された当初店舗にて全て新品を購入しました。状態動作確認、全て初期化済みです。2、3回数分だけ使用したのみで忙しくなり使用する機会がなくなったままでした。10枚目の写真に2箇所印をしたところは元々のものです。本体を入れるケースの中にソフトなど一度も入れていないため新品と変わらないです。▲全て美品ですがあくまで中古品になり、長期保管品になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。▲返品不可になります。・Vita本体・本体ケース・純正充電器・純正メモリーカード 32GB★液晶保護シールも貼ってある状態で★☆すぐに使用できるセットになります☆こちら全てを新品で購入しますと4万円以上します。とてもお買い得になります！！！丁寧に梱包させていただきます。m(__)m宅急便コンパクトにて発送予定です。早めの発送と気持ちの良いお取引になるよう心掛けております。質問などございましたらお気軽にコメントください。ご検討のほどよろしくお願い致します。m(__)m#PCH2000ZA22#PCH2000#PSVITA#psvita#ヴィータ#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_VitaSONYPlayStationVITAPCH-2000ZA22ゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY