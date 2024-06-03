Vstarユニバース 1BOX シュリンクなし

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●商品説明ポケモンカードポケカVSTARユニバース1BOX10パックPokemoncard家電量販店でボックス購入したものです。シュリン無しですが、レアカード等の封入率は新品のものと必ず同一です。(複数店舗からの寄せ集めではございません。)シュリンク無しのため通常よりお値下げしております。送料の都合で厚さ３cm以内になるよう箱は折りたたんでパックとともに梱包いたします。すり替え防止のため購入後発送後の各対応は致しかねます。初期状態もあるため、パック、外箱に傷や汚れが付いていた等の理由でも同様の観点で対応をお断りさせていただきます。ランダム品のため開封後の中身の良し悪しで評価されるのはご遠慮ください。種別···パック・ボックス