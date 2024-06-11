✨ほぼ未使用・値下げ中✨PlayStation 4 本体 プレイステーション4 ...

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ご覧いただき、ありがとうございます。500GBのプレステ4です。開封後に3回しか起動しておらず、ほぼ未使用です。起動確認済み、初期化済みです。【セット内容】PlayStation4本体（CUH-2200ABO2500GBGlacierWhite）ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK4）電源コードモノラルヘッドセットUSBケーブル印刷物一式※HDMIケーブルは付属しておりません。特別にPS4を縦置きできるスタンドもお付けしております。コントローラーのスティックに削り防止シールを貼っています。ごくわずかなスレや傷があるかもしれませんが、全体的なコンディションは非常に良好です。外観に目立った汚れや傷、凹みは一切ございません。自宅保管しておりますので、直射日光の当たらない場所で保管しております。また、タバコは一切吸っておりませんし、外出時にも持ち歩いたことはございませんので、形状変化もございません。一度人の手に渡った商品であるため、神経質な方は、どうぞご遠慮いただければと存じます。細部の見落としもあるかもしれませんので、予めご了承の上で、ぜひご検討いただければ幸いです。発送時には簡易的な水濡れ防止対策を施させていただきます。なお、郵便事故等に関する責任は負いかねますので、ご理解いただけますと幸いです。#値下げ#割引#ディスカウント#美品#未使用#任天堂#nintendo#スマブラ#ゲーム#スマッシュブラザーズ#大乱闘スマッシュブラザーズ#マリオ#リンク#カービィ#ピカチュウ#ネス#switch#ニンテンドー#PlayStation4#ゲームコンソール#ゲーム機販売#ゲームエンターテインメント#ゲーミング#美品#ゲームプレイ#ゲームセット#プレイステーション#ゲーム好き#コンソールゲーム#エンタメ商品#ゲームワールド#ゲームコレクション#ゲームセール#ゲーム体験#ゲーマーコミュニティ#ゲーム趣味#プレイステーションセール#ゲームライフ