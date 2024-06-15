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【極美品】ニンテンドー3DS LL ブラック 本体
商品番号 H92121312779
商品名

【極美品】ニンテンドー3DS LL ブラック 本体
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 8,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明セット内容◇new3dsll本体【美品】◇任天堂純正専用タッチペン◇ARカード【未開封】◇取り扱い説明書【テスト動作内容】通電◎充電の接続◎カメラ機能◎全ボタン【ABXYRL、スライドパッド、十字キー、ホーム、スタート】◎タッチパネル◎音◎3D機能◎SDカード読み込み◎ソフト読み込み◎全体的に見て美品に近いです。未使用に近いと思います。すり替え防止、トラブル防止のために返品は御遠慮ください。Nintendoニンテンドー3DSLLブルー/ブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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ニュースリリース : 2012年10月3日
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