【極美品】ニンテンドー3DS LL ブラック 本体

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商品詳細
商品説明セット内容◇new3dsll本体【美品】◇任天堂純正専用タッチペン◇ARカード【未開封】◇取り扱い説明書【テスト動作内容】通電◎充電の接続◎カメラ機能◎全ボタン【ABXYRL、スライドパッド、十字キー、ホーム、スタート】◎タッチパネル◎音◎3D機能◎SDカード読み込み◎ソフト読み込み◎全体的に見て美品に近いです。未使用に近いと思います。すり替え防止、トラブル防止のために返品は御遠慮ください。Nintendoニンテンドー3DSLLブルー/ブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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