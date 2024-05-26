NINTENDO SWITCH ダイラントウ スマッシュブラザーズ SPECI…

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閲覧頂きありがとうございます！Switchを購入してから仕事が忙しくだんだんと使用頻度が減り、使うことが無くなったので売らせて頂きます。商品内容⤵箱付き、Joy-Conストラップ付き、充電器・HDMIケーブル付き、その他不備製品なし。目立った傷や汚れ等はほとんどありませんが、使用品なので細かな汚れはあります。中身のものは全て消毒、拭き取りを一応しています。#任天堂#Nintendo