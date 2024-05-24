藤原敬光【三室戸敬光】　書《　万歳　》　紙本掛軸一幅　　箱無　　　　　429

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書道・習字用品···墨 藤原敬光【三室戸敬光】 万歳の書 1873年~1956年大正~昭和の華族 明治6年生 藤原氏 日野流 柳原分家【子爵】 大正14年〜昭和14年まで、貴族院議員 宮中顧問官 昭和31年10月83歳没 書の形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸書一幅 状態 表具 巻きジワ、ヤケ、上部に裂け有り 仕立て直しお勧め致します。 本紙 オレ、時代ヤケ有り サイズ 表具 181cmX38.5cm本紙 116cmX27.3cm 箱無 60サイズゆうパックにて発送