【帯 ハガキ付き】 PS ザナックザナック ZANAC×ZANAC



ZANAC×ZANAC



PSゲームレビュー「ZANAC×ZANAC」



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即購入OKです♪中古動作品です。付属品は下記の通りです。・DISC・説明書・ハガキ・帯・払込取扱票・ケースケースは、通常使用に伴うキズスレキズあります。 →このため、やや傷や汚れあり。での販売です。説明書は使用感はありません。DISC盤面は、綺麗で良好な状態です。動作確認済みですので、ご安心ください(^^)値下げ交渉中であっても即決の方、優先します。専用後、他の方の購入はお控え下さいませ。複数購入して頂ける方お値引きさせて頂きます。宜しくお願いします(^^)#ゲーム#ソフト「ZANAC×ZANAC」定価:￥4980#ゲーム#シューティング#PlayStation#Other