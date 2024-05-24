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茶道具　期間限定特価　一閑塗　箔散し曲建水（鈴木表朔）
商品番号 T52406556156
商品名

茶道具　期間限定特価　一閑塗　箔散し曲建水（鈴木表朔）
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装飾···蒔絵種類···茶道具大きさは径約16．5センチ。高さ約8センチ。重さ約90㌘と軽いです。あくまで中古品とご理解の上でご検討お願い致します。あまり使用感はなく中古品としては良い状態かと思います。桐共箱・共紙入り。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate375948.html
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