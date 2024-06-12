呪術廻戦0 〜16巻＋0.5巻

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呪術廻戦0〜16巻＋映画特典の0.5巻のセットです。単行本帯に破れがあるのでご確認ください。本棚にて素人保管していたので、神経質な方はご遠慮下さい。追加の写真などのご要望がございましたらお気軽にコメントお待ちしております。#芥見下々#芥見_下々#本#コミック／コミック