SAKAMOTODAYS 1〜12巻　ジャンプ応募者全員サービスフィギュアセット

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商品詳細
SAKAMOTODAYS1〜12巻少年ジャンプ応募者全員サービスフィギュア坂本太郎\u0026南雲フィギュアのセットです。コミックの方は一度読みましたが綺麗な状態です。フィギュアの方は未開封品です。尚、土曜日、日曜日、祝日以外の発送になります。#SAKAMOTODAYS#ジャンプ応募者全員サービス
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http://narcologia.ru/goods/organization710462.html
http://narcologia.ru/goods/passivity53483.html
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