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サピックス 2023年3月実施　新五年（現4年） 組分け　入室テスト　原本
商品番号 X29400225138
商品名

サピックス 2023年3月実施　新五年（現4年） 組分け　入室テスト　原本
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に鉛筆による書き込みがありましたが、消しております。筆圧のため、消し跡がありますので、ご納得のうえご購入をお願いします。気になる方はご遠慮ください。☆素人検品のため見落としがある場合ご容赦ください。☆コピー可能な商品の為、ご返品は不可にてお願いします。ご確認の上ご検討して頂けると幸いです。☆子どもが使用したのもなので気になる方は購入をお控えください。
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