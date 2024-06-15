高梨豊 写真集「地名論」2000年 初版 毎日コミュニケーションズ 【絶版】

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商品詳細
高梨豊写真集「地名論Geniusloci,Tokyo」2000年初版毎日コミュニケーションズ【絶版】◆◆詳細◆◆中平卓馬、多木浩二、岡田隆彦とともに1968年に創刊された写真同人誌「プロヴォーク」に参加していたことで知られる写真家高梨豊本書は、都市東京を記録し続ける高梨豊のライフワークとも言える作品で、アサヒカメラ誌に連載されていたシリーズ「地名論」に未発表分を加えて、一冊にまとめた写真集。巻末に高梨豊による撮影メモが掲載【テキスト】「地名論の世界高梨豊写真集によせて」鈴木博之◆◆仕様◆◆日本写真現代写真フィルム写真集作品集ハードカバー29x21.5cm169ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ある程度ページ良好帯に2センチほどやぶけ#本#高梨豊#アサヒカメラ#郷土史#アート
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