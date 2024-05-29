ATOM 18 三浦建太郎 ベルセルク

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海外のアニメ漫画雑誌です。他界したベルセルクの作者である三浦建太郎氏の追悼特集号です。その他には諫山創の進撃の巨人も特集されています。あくまで古本であることをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。