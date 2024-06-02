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NEC PCエンジンLT ジャンク品
商品番号 G68621539126
商品名

NEC PCエンジンLT ジャンク品
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 31,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売当初に98000円位で購入日焼け、汚れ、傷多いですアンテナは綺麗に伸びますジャンク症状写真3でわかる様にパイロットランプはつくのですが映らないし、音もでません！出品する際に拭き掃除していて後ろ側のスイッチ(写真8)が脱落してしまい本体内部でカラカラ音がしています⚠️治せる方⚠️ジャンク品をご理解した上でご購入お願いいたします本体、アダプタの出品ですおまけ程度ですがソフト2枚も付属します#PCエンジン#NEC#レトロゲーム
http://narcologia.ru/goods/response116242.html
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