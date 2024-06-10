NANNO DVD BOX　南野陽子　完全生産限定盤

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今では中々手に入らない一品です。AMAZONでは中古で10万円近い値段で売られているため、かなりプレミアが付いていますが、AMAZONよりも安く出品させていただきます。商品の状態はかなりいいと思います。【商品説明】南野陽子デビュー２０周年を記念し、過去に発売された映像作品１１タイトル（86年から92年にVHSでリリースされたビデオ作品、すなわち「ときめき、ください」「ファースト・コンサート」「NANNNOCLUB」「サマーコンサート」「FROMサマー・コンサート」「COLORFULAVE.」「ETEDUCINEMA」「思いのままに」「ABEND」「時の流れに」、「DearMyBest」）を全DVD化し、さらに未公開映像を収録したディスクを１枚加えたDVD-BOX。全12枚組。\u003c映像特典\u003e【DISC.12】特典映像…1.NANNOVISUALFAIRライブ映像約38分2.JUSTSWEETLOVE約15分美しい札幌・真駒内公園ナンノのCM撮影風景白樺林の散策ナンノのバースデー・パーティーセシルチョコレートのCM,完成3.秘蔵映像約6分\u003c封入特典\u003eファースト・コンサート当時の「パンフレットレプリカ」、全てのシングルジャケットをシールにした「ナンノちゃんシール」\u003cその他特典\u003e三方背クリアケース/DVD12枚入豪華デジパック/ブックレット以上、よろしくお願いいたしますm(__)m