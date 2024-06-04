YAMAHA ヤマハ 　MX12/4 　アナログミキサー

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商品詳細
★ 最後まで必ずお読みください ★★他の出品物などとのまとめ買い以外は値下げは考えておりませんm(__)m動作確認済み♪宴会場で使われてました。使用していた時に、テープを貼られてましたので、剥がし跡があります！クリーニングはしてませんので、埃っぽい汚れが残ってます。スペックなどの詳細はメーカーホームページなどでご確認くださいm(__)m当方、まったく知識がありません。★その他いろいろ出品してますのでよろしくお願いします♪#2up
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