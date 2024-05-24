ps5 本体　ディスクドライブ　ジャンク

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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5ジャンク品となります。本体の電源がつきません。コントローラー電源つきますが、接続の確認はできてません。返品、返金できません。付属品は本体コントローラー電源ケーブル充電ケーブル説明書本体を置く台HDMI以外揃っています。本体の中にグランツーリスモ7が入っているはずです。
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