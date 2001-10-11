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商品詳細
即購入可〇お値下げ不可×個人的なお気に入りでとても価値を感じておりますので高額での出品とさせていただきます(..)▼2minus2-:＋#01特集：飴屋法水Ameya!style2年ほど前に飴屋法水氏の世界観に惹かれネットサイトにて購入しました。ライチ光クラブをはじめ、ガラチアやマーキュロ等東京グランギョルでの演目や法水氏の世界観を存分に味わえる1冊です。以下サイト等から引用仕様出版社名：ステュディオ・パラボリカ発行年月日：2001/10/11判型：B5 単行本ページ数：127ページ「飴屋法水」ってなにもの？'84、伝説の劇団「東京グランギニョル」を旗揚げ、以後「MMM」を率いた舞台「SKIN」など、テクノでバッドなヴィジュアルと身体感覚で80年代のライブシーンを席巻した。その後も、音楽、現代美術に活動領域を変え、動物・植物・着ぐるみ／機械／薬物／ウイルス・エイズ／素人・ロリコン／テクノロジー／暴力…などをテーマにしたボディ感覚あふれる作品を提示し続けた。'95からはペットショップをオープンし、現在は、フクロウ専門店「動物堂」店主。▼ライチ光クラブコラボレーションライチ光クラブの15周年を記念して漫画家、和山やま先生と古屋兎丸先生がコラボで作りあげたライチファン歓喜の素敵な1冊です(˶ω˵)2冊共に人の手に渡った中古品ですのでご了承頂きました上で購入の検討をお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)ライチ光クラブ東京グランギニョルアンダーグラウンド飴屋法水古屋兎丸演劇ガラチア和山やまアングラ個性
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2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
http://narcologia.ru/goods/enquire714589.html
http://narcologia.ru/goods/procurement257533.html
http://narcologia.ru/goods/stealth382876.html
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション
2minus 2-:＋Ameya!style ライチ光クラブコラボレーション