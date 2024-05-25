つばき　西村佳津子先生

ステキな絵画です。つばきどの空間にも合うものだと思います。証明書付美術名典評価額1号45000円きれいな状態ですが額縁に多少の傷があります自宅保管をご理解の上ご購入お願いいたします。自宅保管長期保管により時間経過による劣化等ある可能性あり素人目確認ではキレイです。#西村佳津子#つばき#椿#絵画#アート#絵



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