mama's shop プロフ必読！さま専用品

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⚪︎NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレー⚪︎ワイヤレスコントローラー2台専用出品のため、\"mama'sshopプロフ必読！\"さま以外の購入はご遠慮ください。購入:2022年2月実使用期間:２ヶ月以下実使用時間:30h以下(推定)目立つ傷汚れ等無く、購入して２ヶ月ほど使用しましたが、それ以降箱に入れて、寒暖差が無い室内にて保管してました。(子どもの使用なし)コントローラー2台もお付けしたセットとなります。⚫️家電量販店店舗で新品購入⚫️充電しながらの使用無し⚫️コメントなしでの即購入可⚫️動作確認済み⚫️新品時から画面フィルム貼っており、 指紋跡等一切なし(ご希望に応じてフィルムは 剥がして発送させていただきます)⚫️取り替え防止のため、返品は不可とさせていただきます。⚫️付属品全部付き (Joy-conストラップは未使用)⚫️バッテリー強化版 #任天堂#Nintendo#クリスマス#プレゼント