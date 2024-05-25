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Nintendo Switch(有機ELモデル) ほぼ未使用
商品番号 X63834601243
商品名

Nintendo Switch(有機ELモデル) ほぼ未使用
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 12,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年発売のゼルダをプレーしたくて購入しました。その後、特にプレーしたいソフトもなく、押し入れに入っていたので出品します。箱に入れて保管していましたが、素人保管なので、細かい点が気になる方は、購入されないほうが良いです。画像の通り、道具揃ってます。動作確認、初期化済。#Switch#スイッチ#本体#Switch有機EL#EL#ゲーム機#任天堂#ニンテンドー#Nintendo#美品
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