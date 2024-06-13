サイン入り 足立梨花『RIKA2007→2014』写真集

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商品詳細
足立梨花さんの直筆サイン入り写真集です。読後、暗所にて保管しておりました。自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。表紙には写真には写らない細かい擦り傷や歪み等ありますので、神経質な方はご遠慮ください。「足立梨花『RIKA2007→2014』」BOMB編集部#BOMB編集部#本#芸術／写真・工芸
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