陶額 陶版画 美人画 中国作家 閑雲筆 1/30 紙箱付 G88

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九谷焼 長谷川紀代 色絵陶板画 陶額 額装品 幅46.5cm 高さ46.5cm 九谷焼 長谷川紀代 色絵陶板画 陶額 額装品 幅46.5cm 高さ46.5cm



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陶額美人画1/30閑雲筆サイズ横幅60cm縦幅59.8cm紙箱付長期保管の品の為額に小傷、変色があります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。