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陶額 陶版画 美人画 中国作家 閑雲筆 1/30 紙箱付 G88
商品番号 I25797837039
商品名

陶額 陶版画 美人画 中国作家 閑雲筆 1/30 紙箱付 G88
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶額美人画1/30閑雲筆サイズ横幅60cm縦幅59.8cm紙箱付長期保管の品の為額に小傷、変色があります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict779218.html
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陶額 陶版画 美人画 中国作家 閑雲筆 1/30 紙箱付 G88
九谷焼　長谷川紀代　色絵陶板画　陶額　額装品　幅46.5cm　高さ46.5cm
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